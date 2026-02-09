Sohn von Götterschlächter Kratos: Wichtige Rolle in God of War-Serie besetzt

Die Serienadaption des Videospiels "God of War" bei Prime Video nimmt weiter Gestalt an. Jetzt wurde mit Callum Vinson ein junger Darsteller für die zentrale Rolle des Atreus gefunden - den Sohn der Hauptfigur Kratos.
Die mit Spannung erwartete Serienadaption der Videospielreihe "God of War" bei Prime Video hat eine weitere wichtige Rolle besetzt. Wie Amazon per Pressemitteilung verkündet hat, wird der junge Schauspieler Callum Vinson den zehnjährigen Atreus spielen - den Sohn der Titelfigur Kratos, der von Ryan Hurst (49) verkörpert wird.