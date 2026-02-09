Sohn von Götterschlächter Kratos: Wichtige Rolle in God of War-Serie besetzt

Die Serienadaption des Videospiels "God of War" bei Prime Video nimmt weiter Gestalt an. Jetzt wurde mit Callum Vinson ein junger Darsteller für die zentrale Rolle des Atreus gefunden - den Sohn der Hauptfigur Kratos.

Die mit Spannung erwartete Serienadaption der Videospielreihe "God of War" bei Prime Video hat eine weitere wichtige Rolle besetzt. Wie Amazon per Pressemitteilung verkündet hat, wird der junge Schauspieler Callum Vinson den zehnjährigen Atreus spielen - den Sohn der Titelfigur Kratos, der von Ryan Hurst (49) verkörpert wird.

Die Serie folgt der Handlung der beiden jüngsten Spiele des Franchise. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Reise von Vater und Sohn, die die Asche von Faye verstreuen wollen - Kratos' verstorbener Ehefrau und Atreus' Mutter. Eine emotionale Prämisse, die den Kern der Geschichte bildet.

Wer ist Atreus?

Atreus wird als Junge beschrieben, der abgeschieden in einer Waldhütte aufwuchs und fast ausschließlich von seiner Mutter großgezogen wurde. Er ist ein geschickter Bogenschütze, hat eine besondere Verbindung zu Tieren und brennt vor Neugier auf die Welt jenseits seines Waldes. Nach dem Tod seiner Mutter bleibt ihm nur ein kalter, distanzierter Vater, den er kaum kennt. Dennoch sehnt sich Atreus nach dessen Anerkennung und will beweisen, dass er stark genug ist, in einer gefährlichen Welt zu bestehen.

Vinson bringt trotz seines jungen Alters bereits einige beachtliche Referenzen mit. Er spielte den Sohn von Amanda Seyfried in der Peacock-Serie "Long Bright River" und wird in der dritten Staffel von "The Night Agent" bei Netflix zu sehen sein. Beide Produktionen stammen ebenso wie "God of War" aus dem Hause Sony Pictures TV. Darüber hinaus wird er als junger Jason Voorhees in "Crystal Lake" auftreten, der "Freitag der 13."-Prequel-Serie von Peacock und A24, die noch in diesem Jahr Premiere feiern soll.

Hochkarätige Besetzung

Der Cast der "God of War"-Serie liest sich inzwischen äußerst prominent. Neben Ryan Hurst als Kratos sind unter anderem Mandy Patinkin als Odin, Ólafur Darri Ólafsson als Thor, Teresa Palmer als Sif und Max Parker als Heimdall dabei. Alastair Duncan leiht Mimir seine Stimme, während Jeff Gulka und Danny Woodburn die Zwergenbrüder Sindri und Brok verkörpern.