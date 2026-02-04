Während ihr Sohn Marius Borg Høiby vor Gericht steht, wollte Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit verreisen. Daraus wird nun nichts. Nach den Epstein-Enthüllungen hat sie die Reise verschoben.
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat eine geplante, private Reise vorerst verschoben. Das hat das Königshaus gegenüber der Zeitung "Aftenposten" bestätigt. Die 52-Jährige steht seit den vergangenen Tagen massiv unter Druck, nachdem am Freitag mehrere Epstein-Dokumente veröffentlicht worden waren, in denen sie erwähnt wird. Aus den Akten geht hervor, dass die Kronprinzessin eine umfangreichere Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) hatte, als bisher bekannt war.