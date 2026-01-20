Sohn Simon Verhoeven ist zu Gast: Senta Berger muss TV-Sendung nach Sturz absagen

Eigentlich wollten Senta Berger und Sohn Simon Verhoeven gemeinsam in der Bremer Talkshow "3nach9" auftreten. Nach einem Sturz mit Oberschenkelbruch musste die Schauspielerin jedoch absagen. Im Studio informiert Verhoeven nun über den aktuellen Gesundheitszustand seiner Mutter.
Die erste Ausgabe der Bremer Talkshow "3nach9" im Jahr 2026 verspricht eine prominent besetzte Runde. Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66) begrüßen unter anderem Regisseur Simon Verhoeven (53), der live im Studio seine Verfilmung des Meyerhoff-Bestsellers "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" vorstellt.