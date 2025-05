Sohn siegt bei Lets Dance: Verona Pooth platzt vor Stolz

Mit einem großen Finale und noch größerer Überraschung endete die 18. Staffel von "Let's Dance" am Freitagabend: Diego Pooth (21) holte sich gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) unerwartet den Titel "Dancing Star 2025". Besonders eine Person ist natürlich stolz: seine Mutter Verona (57).

Verona Pooth kann es "gar nicht glauben"

Während sich Diego Pooth selbst im RTL-Interview nach seinem Sieg noch etwas zögerlich zeigt und zugibt: "Ich war fest davon überzeugt, dass wir dritter Platz werden", ist Verona Pooth da schon etwas enthusiastischer, als sie in das Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (61) platzt. Zwar habe sie anfangs nicht daran geglaubt, dass ihr Sohn es überhaupt ins Finale schaffen könnte, sei aber nach und nach durch seine stetige Verbesserung optimistischer geworden.

"Die Emotionen waren heute einfach so hoch, man konnte es gar nicht einschätzen. Aber, dass er am Ende gewonnen hat, ist einfach unglaublich", sagt die Entertainerin und kann ihren Stolz kaum zurückhalten. "Ich kann das gar nicht glauben, was habt ihr beide denn da gemacht?! 15 Wochen in der Turnhalle eingesperrt und da ist so etwas Schönes rausgekommen!"

Ehemann Franjo (55) habe sich gefreut, "als wäre Deutschland Fußball-Weltmeister geworden", fügt Verona lachend hinzu. Auch auf Instagram meldet sich Verona Pooth anschließend zu Wort. In einer Story zeigt sie sich neben dem funkelnden Siegerpokal und wiederholt: "Es ist unglaublich, es ist einfach unglaublich."

"Dancing Star 2025" trotz geringster Punktzahl

Diego Pooth und Ekaterina setzten sich im ersten rein männlichen "Let's Dance"-Finale 2025 gegen Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen (37) und Para-Schwimmer Taliso Engel (22) durch. Obwohl das Paar nach den drei Tanzrunden mit 87 von 90 möglichen Punkten den geringsten Gesamtscore hatte, sah das Publikum den Pooth-Sprössling offenbar vorne und katapultierte ihn per Telefonvoting auf den ersten Platz.