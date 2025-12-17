Nach dem gewaltsamen Tod von Rob Reiner und Ehefrau Michele haben sich die Kinder Romy und Jake in einem Statement zu Wort gemeldet. Der angeklagte Sohn Nick erschien derweil erstmals vor Gericht.
Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod von Regisseur und Schauspieler Rob Reiner (1947-2025) und seiner Ehefrau Michele Singer Reiner (1957-2025) haben sich ihre Kinder Romy (28) und Jake (34) erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. "Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir in jedem Augenblick erleben, nicht einmal ansatzweise beschreiben", zitiert "TMZ" aus einem Statement.