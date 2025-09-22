Sohn Jake Bongiovi ist Papa geworden: Jon Bon Jovi ist ein nerviger Opa

Jon Bon Jovi kann es nicht lassen: Der frischgebackene Großvater will alle zwei Tage neue Bilder seiner Enkeltochter sehen. Er schwärmt von seiner neuen Rolle und gesteht augenzwinkernd, bereits zum nervigen Opa geworden zu sein.
Jon Bon Jovi (63) macht kein Geheimnis daraus: Er ist der typische, etwas zu aufdringliche Großvater geworden. Seit Sohn Jake Bongiovi (23) und Schwiegertochter Millie Bobby Brown (21) ein Mädchen adoptiert haben, bombardiert der Rockstar das junge Paar regelrecht mit Foto-Wünschen.