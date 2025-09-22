Sohn Jake Bongiovi ist Papa geworden: Jon Bon Jovi ist ein nerviger Opa

Jon Bon Jovi kann es nicht lassen: Der frischgebackene Großvater will alle zwei Tage neue Bilder seiner Enkeltochter sehen. Er schwärmt von seiner neuen Rolle und gesteht augenzwinkernd, bereits zum nervigen Opa geworden zu sein.

Jon Bon Jovi (63) macht kein Geheimnis daraus: Er ist der typische, etwas zu aufdringliche Großvater geworden. Seit Sohn Jake Bongiovi (23) und Schwiegertochter Millie Bobby Brown (21) ein Mädchen adoptiert haben, bombardiert der Rockstar das junge Paar regelrecht mit Foto-Wünschen.

"Es ist wunderschön. Ich will alle zwei Tage Bilder sehen", gab der "Livin' on a Prayer"-Sänger in einem TikTok-Interview mit Bunnie XO zu. Selbstironisch fügte er hinzu: "Ich bin schon jetzt dieser nervige Typ und ja, es ist cool."

Vom Rock-Rebell zum schmelzenden Opa

Die Verwandlung des einstigen Rockstars in einen besorgten Großvater amüsiert Bon Jovi selbst. "Es ist verrückt, aber großartig. Wunderbar", schwärmte er über seine neue Rolle. Als das Paar ihm das adoptierte Baby vorstellte, sei für ihn unmittelbar klar gewesen: "Sofort wird das zu deinem Enkelkind, verstehst du? Dein Baby."

Seine Unterstützung für die frühe Heirat von Jake und der "Stranger Things"-Darstellerin begründet Bon Jovi pragmatisch: "Wir haben es gesegnet, weil wir es verstehen. Sie sind irgendwie reif für ihr Alter." Die Tatsache, dass Millie Bobby Browns Eltern ebenfalls jung geheiratet haben und noch zusammen sind, habe ihm zusätzlich Vertrauen gegeben. "Sie und Jake verliebten sich ineinander und wir dachten nur: 'Okay, wir unterstützen das'", erklärte der Musiker. "Und es funktioniert."

Von der Skepsis zur Begeisterung

Das junge Paar, das im Mai 2024 heiratete, hatte die Adoption im vergangenen Monat überraschend bekannt gegeben. "Wir freuen uns riesig darauf, dieses wunderschöne neue Kapitel der Elternschaft zu beginnen", schrieben sie damals auf Instagram.