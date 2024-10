Der US-Schauspieler John Amos (1939-2024), der unter anderem für seine Rollen in "Good Times", "Roots" und "Der Prinz aus Zamunda" bekannt war, ist gestorben. Er wurde 84 Jahre alt.

John Amos hatte ein Herz aus Gold

Sein Sohn K.C. Amos bestätigte in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem US-Magazin "People", dass sein Vater bereits am 21. August in Los Angeles eines natürlichen Todes gestorben sei: "Er war ein Mann mit dem freundlichsten Herzen, einem Herzen aus Gold... und er wurde auf der ganzen Welt geliebt."

Lesen Sie auch

K.C. Amos fuhr fort: "Viele Fans betrachten ihn als ihren TV-Vater. Er lebte ein gutes Leben. Sein Vermächtnis wird in seinen herausragenden Werken als Schauspieler in Fernsehen und Film weiterleben." Sein Vater habe es geliebt, sein ganzes Leben lang als Schauspieler zu arbeiten. "Er war mein Vater, mein bester Freund und mein Held. Vielen Dank für Ihre Gebete und Unterstützung in dieser Zeit."

Die traurige Nachricht kommt etwas mehr als ein Jahr, nachdem Amos ins Krankenhaus eingeliefert worden war, weil Flüssigkeit im Unterkörper Probleme mit seinem Herzen verursachte. Damals sagte ein Vertreter von Amos, dass die Ärzte die gesamte Flüssigkeit entfernen konnten und er auf dem Weg der Besserung sei.

"Nie gedacht, dass ich so lange leben würde"

1970 gab der im US-Bundesstaat New Jersey geborene Amos sein TV-Debüt in der "The Bill Cosby Show" und erlangte den Durchbruch in "The Mary Tyler Moore Show". Nachdem sein Engagement 1973 endete, wurde er ein Star als James Evans Sr. in " Good Times". 1977 spielte Amos in der Miniserie "Roots" mit, die ihm eine Emmy-Nominierung einbrachte.

"Die Wahrheit ist, als ich anfing zu schauspielern, hätte ich nie gedacht, dass ich so lange leben würde, geschweige denn Schauspieler sein würde", sagte Amos 2022 gegenüber dem Branchendienst "TVLine". "Ich hatte eine gesegnete Karriere, und ich schreibe das auf meinen Glauben an Gott und die Tatsache zurück, dass ich richtig erzogen wurde."