Sohn des US-Präsidenten als Moderator?: Kommt eine The Apprentice-Neuauflage mit Donald Trump Jr.?

Donald Trump Jr. könnte in die Reality-TV-Fußstapfen seines Vaters treten. Offenbar wird derzeit über eine Neuauflage des Formats "The Apprentice", in dem der heutige US-Präsident Donald Trump zu sehen war, nachgedacht.
Bevor er US-Präsident wurde, war Donald Trump (79) jahrelang Reality-TV-Star. Im Format "The Apprentice" präsentierte er sich ab Mitte der 2000er-Jahre dem US-Publikum als erfolgreicher Geschäftsmann. Er wurde mit der Sendung auch einer noch breiteren Masse bekannt. Sein ältester Sohn, Donald Trump Jr. (48), könnte diesbezüglich nun bald in die Fußstapfen seines Vaters treten.