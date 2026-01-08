Sohn David sei Dank: GZSZ-Star Wolfgang Bahro ist wieder Großvater geworden

"GZSZ"-Star Wolfgang Bahro hat verraten, dass sein zweites Enkelkind Ende 2025 das Licht der Welt erblickte. Zudem enthüllte der Star, dass ausgerechnet sein Keller der liebste Ort seines ersten Enkels ist - es hat mit Darth Vader zu tun.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Urgestein Wolfgang Bahro (65) genießt schon seit einiger Zeit doppelte Opa-Freuden. Wie der Schauspieler nun im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung enthüllt hat, schenkte ihm Sohn David Ende des vergangenen Jahres ein zweites Enkelkind. So habe er inzwischen "sogar schon zwei Enkelkinder! Mein Sohn David und meine Schwiegertochter sind noch mal Eltern geworden", schwelgte "Jo Gerner" in seinem Familienglück.

Dass er in seiner Rolle als Großvater voll aufgeht, werde ihm ein ums andere Mal beim Umgang mit seinem ersten Enkel bewusst. Zumal sie sich offenbar eine gemeinsame Leidenschaft teilen: Bahro kann eine gigantische Actionfigur-Sammlung sein Eigen nennen, die er in seinem Keller aufgebaut hat.

Da verwundert es nicht, dass sich der inzwischen Vierjährige nicht etwa vor dem Gang runter in den Keller fürchtet, sondern dort als erstes hinflitzen wolle. Bei Besuchen heiße es immer: "Opa, wir gehen jetzt in den Keller, ja? Ich will Darth Vader 'Guten Tag' sagen!" Das Prunkstück seiner Sammlung sei eine lebensgroße Figur des weltberühmten "Star Wars"-Bösewichts, erklärt Bahro weiter. Danach werde dann meistens eine Kiste mit Figuren nach oben getragen "und dann spielen wir".

Auch Sohn David hätte sich das gewünscht

Für seinen eigenen Sohn habe er leider nicht immer so viel Zeit aufbringen können, wie Bahro ebenfalls gegenüber der Zeitung einräumt. Als David noch ein Kleinkind war, habe die Schauspiel-Karriere seines Vaters gerade erst begonnen. Entsprechend hart musste sich Bahro fernab der Familie durchkämpfen.

"Mensch Papa, es wäre schön gewesen, wenn du damals ein bisschen mehr Zeit mit mir verbracht hättest!", laute daher ein regelmäßiger Vorwurf seines Sohns. Stolz darauf, einen inzwischen so berühmten Vater zu haben, der häufig auf der Straße um Autogramme gebeten wird, sei sein Sohn aber dennoch - auch wenn er das natürlich nie zugeben würde, scherzt Bahro.