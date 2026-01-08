Sohn David sei Dank: GZSZ-Star Wolfgang Bahro ist wieder Großvater geworden

"GZSZ"-Star Wolfgang Bahro hat verraten, dass sein zweites Enkelkind Ende 2025 das Licht der Welt erblickte. Zudem enthüllte der Star, dass ausgerechnet sein Keller der liebste Ort seines ersten Enkels ist - es hat mit Darth Vader zu tun.
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Urgestein Wolfgang Bahro (65) genießt schon seit einiger Zeit doppelte Opa-Freuden. Wie der Schauspieler nun im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung enthüllt hat, schenkte ihm Sohn David Ende des vergangenen Jahres ein zweites Enkelkind. So habe er inzwischen "sogar schon zwei Enkelkinder! Mein Sohn David und meine Schwiegertochter sind noch mal Eltern geworden", schwelgte "Jo Gerner" in seinem Familienglück.