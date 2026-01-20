Sohn Brooklyn bricht mit der Familie: Ex-Assistentin Rebecca Loos äußert sich zum Beckham-Drama

Brooklyn Beckham hat öffentlich mit seinen Eltern abgerechnet. Nun meldet sich ausgerechnet Rebecca Loos zu Wort - die Frau, die behauptete, 2004 eine Affäre mit David Beckham gehabt zu haben. Auf Instagram zeigt sie sich solidarisch mit Brooklyn und stichelt gegen seine berühmten Eltern.
Nachdem Brooklyn Beckham (26) in einem schockierenden Statement auf Instagram mit seinen Eltern David (50) und Victoria (51) abgerechnet hat, meldet sich nun eine Frau zu Wort, die bereits vor zwei Jahrzehnten für ein Beben im Hause Beckham sorgte: Rebecca Loos (48).