Sohn am 21. April geboren: Alessia Herren ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Alessia Herren ist erneut Mutter geworden. Die 24-Jährige verkündete am Montag (27. April) auf Instagram, dass sie und Ehemann Can Nitkewitz einen Sohn bekommen haben. Tochter Anisa-Amalia hat damit einen kleinen Bruder.
Familienzuwachs bei Alessia Herren (24): Die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (1975-2021) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Am Montagnachmittag (27. April) teilte die Reality-Darstellerin auf Instagram ein Video, das das Neugeborene sowie die Hände von Herren, ihrem Ehemann Can Nitkewitz und Tochter Anisa-Amalia zeigt.