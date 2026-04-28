Sohn am 21. April geboren: Alessia Herren ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Alessia Herren ist erneut Mutter geworden. Die 24-Jährige verkündete am Montag (27. April) auf Instagram, dass sie und Ehemann Can Nitkewitz einen Sohn bekommen haben. Tochter Anisa-Amalia hat damit einen kleinen Bruder.

Familienzuwachs bei Alessia Herren (24): Die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (1975-2021) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Am Montagnachmittag (27. April) teilte die Reality-Darstellerin auf Instagram ein Video, das das Neugeborene sowie die Hände von Herren, ihrem Ehemann Can Nitkewitz und Tochter Anisa-Amalia zeigt.

"Ein neues Kapitel hat begonnen" Den Geburtstermin nennt Alessia Herren in ihrem Beitrag selbst: "Am 21.04.2026 ist unser kleiner Sohn geboren und wir sind jetzt zu viert", schrieb sie unter den Clip. Den Namen des Jungen behält das Paar bislang für sich. Begleitet wurde die Ankündigung von gefühlvollen Worten: "Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt." Und weiter: "Ein neues Kapitel hat begonnen, voller Liebe, kleiner Wunder und ganz viel Gefühl."

Unter dem Post finden sich bereits zahlreiche Glückwünsche von anderen Promis, darunter Lilly Becker, Dschungelcamp-Sternchen Ariel, Yeliz Koc, Giulia Siegel, Danni Büchner und Anna Carina Woitschack.

Öffentlich gemacht hatte Alessia Herren ihre Schwangerschaft erst Mitte Dezember 2025. Damals teilte sie auf Instagram ein Video, in dem nur die Silhouetten der Familie zu sehen waren - mit Tochter Anisa-Amalia, die sich an den Babybauch ihrer Mutter schmiegte. "Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading...", schrieb sie damals.

Reality-TV-Karriere und Familienleben

Alessia Herren und Can Nitkewitz sind seit 2019 ein Paar. 2023 heirateten die beiden, nur zwei Monate später kam Tochter Anisa-Amalia zur Welt. Bereits bei der Schwangerschaftsverkündung im Dezember hatten zahlreiche prominente Wegbegleiter gratuliert - darunter Laura Maria Rypa, Yeliz Koc, Anna-Carina Woitschack sowie die Reality-Kolleginnen Paulina Ljubas, Emma Fernlund und Chiara Fröhlich. Auch Alessias Bruder Stefano, der erstgeborene Sohn von Willi Herren, freute sich öffentlich: "Ich werde wieder Onkel!"

Alessia Herren hat sich in den vergangenen Jahren selbst einen Namen im Reality-TV gemacht. Sie wurde Drittplatzierte im Dschungelcamp und nahm gemeinsam mit Can Nitkewitz an "Das Sommerhaus der Stars" teil. Bald wird sie zudem in der Show "The 50" zu sehen sein.