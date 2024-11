Sogar Termin dafür abgesagt: Prinz Haakon soll Stiefsohn Marius in Londoner Klinik gebracht haben

1 Marius Borg Høiby (li.) war als Teil der Königsfamilie bei vielen offiziellen Anlässen dabei - wie hier mit Kronprinz Haakon 2016 bei den Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum der Krönung von Harald und Sonja in Trondheim. Foto: Action Press/Robin Utrecht

Eine Terminabsage von Kronprinz Haakon aus "privaten Gründen" hat in Norwegen für Wirbel gesorgt. Ein Magazin will nun die Hintergründe dafür kennen: Angeblich hat der Royal seinen Skandal-Stiefsohn Marius nach London in eine Klinik gebracht.











Nach den Skandalen soll Marius Borg Høiby (27), Stiefsohn des norwegischen Kronprinzen, jetzt in einer Londoner Reha-Klinik behandelt werden. Laut norwegischer Medien hat ihn Haakon (51) höchstpersönlich dort hingebracht. Deshalb soll der pflichtbewusste Royal am vergangenen Donnerstag sogar einen Termin abgesagt haben - was für ihn höchst ungewöhnlich ist.