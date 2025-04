Softwarekonzern: Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risiken

1 Für Microsoft ist Europa ein wichtiger Markt. (Symbolbild) Foto: dpa/Michael Kappeler

Viele Firmen in Europa setzen bislang auf Technologie großer US-Konzerne. Um dem Vertrauensverlust unter der Regierung Trump entgegenzuwirken, bietet Microsoft den Europäern Sicherheitsgarantien an.











Link kopiert



Microsoft verspricht seinen Kunden in Europa, die digitale Widerstandsfähigkeit des europäischen Kontinents unabhängig von geopolitischen und handelspolitischen Unwägbarkeiten aufrechtzuerhalten. „Als multinationales Unternehmen glauben wir an transatlantische Beziehungen, die gegenseitiges Wirtschaftswachstum und Wohlstand fördern“, schrieb Microsoft-Präsident Brad Smith in einem Blogeintrag.