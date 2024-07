Softwarekonzern in Walldorf: SAP will noch mehr Stellen streichen - bis zu 10.000

1 Statt 8.000 Stellen sollen nun 9.000 bis 10.000 der derzeitigen Jobs abgebaut werden. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Europas größter Softwarehersteller SAP weitet sein Stellenabbauprogramm wegen der Annahmebereitschaft vieler Beschäftigter aus. Das Unternehmen will daher ab dem kommenden Jahr die Kosten stärker senken. Statt 8.000 Stellen sollen nun 9.000 bis 10.000 der derzeitigen Jobs abgebaut werden, wie die Walldorfer am Montagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. Am Ende des zweiten Quartals gab es 105.315 Stellen - und damit schon fast 3.000 weniger als am Ende des ersten Quartals.