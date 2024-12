Softwarehersteller aus Walldorf: Knapp 3.500 Beschäftigte in Deutschland verlassen SAP

1 Rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen das Unternehmen aus Walldorf. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

SAP stellt sich für die Zukunft auf. Durch ein Restrukturierungsprogramm sollen weltweit 9.000 bis 10.000 Stellen wegfallen. Nun ist klar, wie viele Mitarbeiter in Deutschland gehen.











Rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Softwareherstellers SAP in Deutschland verlassen das Unternehmen im Rahmen des aktuell laufenden Restrukturierungsprogramms. Sie seien am Montag unter anderem von SAP-Chef Christian Klein in der Kantine in Walldorf feierlich verabschiedet worden, teilte ein Sprecher mit.