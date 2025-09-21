Softball-Bundesliga: Reds-Frauen greifen nach dem deutschen Meistertitel

1 Die Stuttgart Reds haben im Halbfinale nichts anbrennen lassen. Im Bild: Jessica Weil. Foto: Günter Bergmann

Nach zwei souveränen Siegen gegen Regensburg stehen die Cannstatterinnen erstmals in der Endspielserie. Nun wartet ein renommierter Gegner.











Link kopiert



Die Softball-Frauenmannschaft der Stuttgart Reds hat den bislang größten Erfolg ihrer Geschichte geschafft: Mit einem 8:3 und einem 6:2 gegen die Regensburg Legionäre ziehen die Cannstatterinnen erstmals in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft ein. Das ursprünglich gesteckte Saisonziel ist damit erreicht, nun soll die Zugabe folgen. „Uns erwartet am nächsten Wochenende ein ganz starker Gegner mit viel Erfahrung. Aber wir sind sehr motiviert, jetzt den Titel zu holen“, sagt die Spielertrainerin Hope Cornell.