Mit einem Soft Opening wird das ehemalige W&W-Areal am Feuersee am Pfingstwochenende für Besucher wieder zugänglich. Zunächst ohne Programm, das soll in drei Wochen starten.

Es ist eine kleine Stadt. 2000 Menschen haben in dem Komplex zwischen Johannesstraße, Gutenbergstraße, Senefelderstraße und Ludwigstraße mal gearbeitet. Vor einem Jahr zog der W&W-Konzern nach Kornwestheim, seitdem steht das Gelände leer. Wie es damit weitergeht, ist noch nicht klar. Nun wird es zumindest den Sommer und den Herbst über belebt.

Ein langsamer Start

Das Str.711.Kollektiv hat bereits im Vorjahr mit dem Wintermarkt das Gelände bespielt. Am Pfingstwochenende tun sie das erneut. Soft-Opening nennen sie den Beginn am Samstag, weil es dieses Wochenende zunächst einmal von 12 Uhr an Getränke und Essen gibt. Außerdem gibt es in der Außengalerie Kunst zu sehen, man kann die Künstler ansprechen und mit ihnen diskutieren. Zudem gibt es einen Tischkicker und Tischtennisplatten.

Lärmgutachten sind nötig

In gut drei Wochen soll das Angebot dann ausgebaut werden, sagt Valentin Hillengas. Theater wie das Junge Ensemble Stuttgart sollen auftreten, eine lange Tafel will man aufstellen, Fußball gucken, ein Treffpunkt für Menschen sein. Allerdings keine Party mit DJs so wie beim Wintermarkt, schließlich darf man bis Anfang Dezember das Gelände nutzen. „Und das können wir den Nachbarn nicht zumuten.“ Denn die hatten einige Bedenken. W&W waren leicht zu überzeugen, sagt Hillengas, die Stadt verlangte aber ein Lärmgutachten. Und die Nachbarn sind gebrannte Kinder wegen des Lärms und des Drecks vom Feuersee, man hatte sie geladen, mit ihnen geredet – und sie überzeugt. Und man wolle gerade auch ein Angebot für die Nachbarschaft sein, sagt Hillengas. Bespielt wird das Gelände in seiner endgültigen Version drei Wochenende im Monat, jeweils donnerstags bis sonntags, Schluss wird spätestens um 22 Uhr sein.