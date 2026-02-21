Soforthilfe Corona: Steigen die Kosten auf eine Milliarde Euro?

Im Dauerkonflikt um die Soforthilfen Corona tun sich vor dem Landtagsbeschluss über das grün-schwarze Ausgleichsgesetz neue Ungereimtheiten auf. Dem Land drohen immer höhere Ausgaben.
Nächste Woche kommt es für das sogenannte Corona-Ausgleichsgesetz zum Finale furioso – sechs Jahre nach Pandemieausbruch. Mit dem von Grünen und CDU im Hauruckverfahren eingebrachten Gesetzentwurf soll die politische und juristische Schlacht um die Soforthilfen endgültig beigelegt werden. Nach einer Anhörung etwa von IHK, Handwerk- und Handelsverband sowie des Rechnungshofes am Dienstag im Wirtschaftsausschuss sind am Mittwoch die zweite Beratung und die Beschlussfassung im Landtag geplant. Schon im Vorfeld tun sich neue Unstimmigkeiten auf.