Soforthilfe Corona: Steigen die Kosten auf eine Milliarde Euro?

Im Dauerkonflikt um die Soforthilfen Corona tun sich vor dem Landtagsbeschluss über das grün-schwarze Ausgleichsgesetz neue Ungereimtheiten auf. Dem Land drohen immer höhere Ausgaben.

Nächste Woche kommt es für das sogenannte Corona-Ausgleichsgesetz zum Finale furioso – sechs Jahre nach Pandemieausbruch. Mit dem von Grünen und CDU im Hauruckverfahren eingebrachten Gesetzentwurf soll die politische und juristische Schlacht um die Soforthilfen endgültig beigelegt werden. Nach einer Anhörung etwa von IHK, Handwerk- und Handelsverband sowie des Rechnungshofes am Dienstag im Wirtschaftsausschuss sind am Mittwoch die zweite Beratung und die Beschlussfassung im Landtag geplant. Schon im Vorfeld tun sich neue Unstimmigkeiten auf.

„Kosten können nicht seriös eingeschätzt werden“ Im Zentrum stehen die Ausgaben. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) listet in einem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben an den Vorsitzenden des Finanzausschusses, Martin Rivoir (SPD), die Kostenschätzung der Regierungsfraktionen auf, wie sie betont. Demnach müssen 418,5 Millionen Euro zum Ausgleich bestandskräftiger Rückforderungsbescheide eingeplant werden, die sich mittlerweile als rechtswidrig herausgestellt haben – womit alle entschädigt werden, die fristgemäß die Hilfen zurückgezahlt haben. 124,4 Millionen Euro werden veranschlagt für Rückzahlungen an Hilfeempfänger, die sich nicht am Rückmeldeverfahren beteiligt haben. 147 Millionen sind für den Ausgleich „freiwilliger Rückzahlungen“ vorgesehen – an Soforthilfe-Bezieher, die vor dem Verfahren der Landeskreditbank reagiert haben, nun aber nicht benachteiligt werden sollen. 400 000 Euro fallen für die Erstattung von Zinsen an, die die L-Bank von säumigen Zahlern verlangt hatte.

Zudem werden 100 Millionen Euro als Verwaltungskosten angegeben, womit vor allem die erneute Prüfung der Antragsfälle gemeint ist. Diese Kosten, so die Ministerin, „können zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös eingeschätzt werden“, weil „die Komplexität und Prüfintensität des Verfahrens erst noch festgelegt werden müssen“. Generell geht es um Anträge auf Soforthilfe, die bis zum 8. April 2020 gestellt wurden. Was danach beantragt wurde, wird vom Gesetzentwurf nicht berücksichtigt, muss aber teilweise auch geprüft werden.

Zu dieser Summe von 790,3 Millionen Euro kommen mögliche Schadenersatzansprüche des Bundes gegen das Land hinzu – etwa wegen „entgangener Einnahmen durch nicht erhobene Zinsen“, wie es in dem Schreiben heißt. Grund: die Soforthilfe Corona wurde 2020 überwiegend vom Bund statt vom Land finanziert. Hoffmeister-Kraut schreibt dazu vage, quasi wie eine Randbemerkung: „Potenziell könnte sich hierdurch ein zusätzlicher Mittelbedarf im dreistelligen Millionenbereich ergeben“ – auch sei eine Beteiligung des Bundes an den Kosten unklar. All die Zahlen seien „mit großen Unsicherheiten verbunden“ – es gebe „sicherlich noch weitere Unwägbarkeiten“.

Ministerin hat noch keinen Kontakt mit dem Bund aufgenommen

Somit steht nach Aussage von Erik Schweickert (FDP), dem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses, „nun sogar im Raum, dass die Kosten der Abwicklung bei knapp einer Milliarde Euro liegen“. Der FDP-Politiker berücksichtigt dabei auch noch 46 Millionen Euro als Ausgleich nicht-bestandskräftiger Fälle hinzu, bei denen noch Klageverfahren vor Gericht anhängig sind.

Besonders stört ihn der Hinweis der Ministerin, dass ihr Haus in dieser Sache bisher keinen Kontakt mit dem Bund aufgenommen hätte – mit dem Argument, dass sich der Gesetzentwurf noch im parlamentarischen Verfahren befinde. Damit schwebten die Kostenrückforderungen des Bundes wie ein Damoklesschwert über dem Gesetzentwurf.

„Das ist meines Erachtens Arbeitsverweigerung“

Es erscheine „nicht erfolgversprechend, diesen Schritt zu unternehmen, ohne die konkreten Auswirkungen des Gesetzes darlegen zu können“, heißt es auch in einer Antwort der Ministerin auf einen aktuellen FDP-Antrag. „Das ist meines Erachtens Arbeitsverweigerung“, kritisiert Schweickert scharf – die Abgeordneten sollten wissen, welche Kosten durch den Gesetzentwurf auf das Land zukämen. Die Regierungsfraktionen hätten das Ministerium schon 2025 aufgefordert, mit dem Bund zu reden. Das wurde nicht gemacht. Deshalb moniert Schweickert auch den Fingerzeig von Hoffmeister-Kraut, dass es sich um einen Gesetzentwurf von Grünen- und CDU-Fraktion handele. „Sie zieht sich da jetzt voll raus, obwohl das schon damals ihre Aufgabe gewesen wäre.“

Der Liberale schließt nicht aus, dass Grüne und CDU den Gesetzentwurf bis Mittwoch noch modifizieren werden – es seien noch „zu viele offene Fragen“ aufgetreten. Er selbst dringt auf ein „bürokratiearmes, schlankes und vollautomatisch administrierbares Programm“. Es kämen immer mehr Dinge ans Licht, die aus der Abwicklung noch ein „Bürokratiemonster“ machen. Das Bemühen um Einzelfallgerechtigkeit mache den Gesetzentwurf extrem komplex und teuer. „Wir müssen mit ökonomischem Sachverstand und klarem Menschenverstand schauen, wie man von den hohen Verwaltungskosten herunterkommt.“

Klar sei: Die FDP und wohl auch die anderen Oppositionsfraktionen würden den Gesetzentwurf am Ende nicht ablehnen. „Das können wir nicht machen – die Gerichtsurteile sind da, und wir haben den Unternehmen, die seit Jahren darauf warten, versprochen, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen.“