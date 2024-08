Sofball-Bundesliga: Stuttgart Reds: Kein Sieg, keine Südmeisterschaft

1 Die Werferin Ann-Kathrin Stepniak war zwar gut in Form, konnte die Niederlagen der Reds aber auch nicht verhindern. Foto: Archiv Iris Drobny

Am finalen Spieltag der Softball-Bundesliga Süd geben die Stuttgart Reds den Titel aus der Hand – ein Nachteil für die folgenden Play-offs.











Familie Weil saß am gestrigen Sonntag im Auto – Ziel Udine in Italien. Dort findet noch die ganze Woche über das Turnier der jeweiligen Landesmeister statt. Für Deutschland tritt der amtierende Meister und Pokalsieger an, die Wesseling Vermins, für die Jennifer Weil spielt. Ihre jüngere Schwester Jessica wird aber ebenfalls ein Teil des Teams aus dem Rheinland sein. Sie ist als Gastspielerin mit von der Partie. Vielleicht hat die 18-Jährige Jessica Weil dann auch mehr Grund zum Jubeln als soeben mit ihrem Stammverein, den Stuttgart Reds. Nach zwei Niederlagen – 0:1 und 2:7 – am Samstag bei den Freising Grizzlies mussten die Stuttgarterinnen der Mannschaft aus Bayern die Meisterschaft in der Bundesliga Süd überlassen.