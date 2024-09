Söhne haben Angst vor seinem Tod: David Furnish über Elton John: Wird mich wahrscheinlich überleben

Während Elton John (77) in seiner neuen Dokumentation "Elton John: Never Too Late" das Thema der eigenen Sterblichkeit anspricht, scheint sich sein Ehemann David Furnish (61) mehr auf das Hier und Jetzt und das Positive konzentrieren zu wollen. Dem "People"-Magazin sagte der Filmproduzent, dass ihm die Szene in der neuen Doku, in der sein Ehemann darüber spricht, dass er bei wichtigen Meilensteinen der gemeinsamen Kinder nicht mehr da sein könnte, "sehr große Angst" gemacht habe.

Elton "wird mich wahrscheinlich überleben"

"Ich glaube, das ist kein Gespräch, dass man mit seinen Kindern führen möchte. Ich möchte diesen Samen nicht in ihren Köpfen pflanzen", so Furnish. Er sei sich sicher, dass Elton John noch lange leben werde: "Elton hat eine Menge durchgemacht, aber er ist auch stark wie ein Ochse. Er sagt fast nie Konzerte ab. Er ist ein starker Mann und ein Heiler. Er wird mich wahrscheinlich überleben. Er ist einfach so hart im Nehmen."

Elton John spricht in seiner neuen Doku "Elton John: Never Too Late" darüber, dass seine beiden Kinder sich angesichts seines hohen Alters Sorgen machten. Auch er selbst befürchte, bei wichtigen Momenten in ihrem Leben nicht mehr anwesend sein zu können. Der britische Sänger hat mit seinem Ehemann David Furnish die Söhne Zachary (13) und Elijah (11), die per Leihmutter zur Welt kamen.

In der neuen Dokumentation, die am 6. September ihre Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival hatte, beschreibt der Musikstar ausführlich, dass die Jungen Angst vor seinem Tod äußern, wie "People" berichtete. "Sie denken an meine Sterblichkeit. Sie machen sich Sorgen um meine Sterblichkeit." Sie liebten schließlich ihren Vater - "also wollen sie, dass ich für immer da bin". Er würde auch gerne für immer da sein. "Ich möchte sehen, wie sie Kinder bekommen und heiraten. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin noch da sein werde. Aber wer weiß das schon?", äußert sich Elton John nachdenklich. "Man weiß nie."

Ab 13. Dezember zum Abruf bereit

"Elton John: Never Too Late" ist eine Dokumentation von R. J. Cutler (62) und David Furnish, die ab dem 13. Dezember auf dem Streamingdienst Disney+ abrufbar sein soll. Der Film erzählt aus der Karriere des Sängers, der Hits wie "Your Song" (1970), "I'm Still Standing" (1983) und "Can You Feel The Love Tonight" (1994) abgeliefert hat. Zu sehen ist aber auch der private Elton John, der seit 2014 mit Furnish verheiratet ist.