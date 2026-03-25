Social Seniors Club in Stuttgart: Aktion gegen Einsamkeit – so kann man mitmachen

Einen Kaffee trinken und dabei einem unbekannten Menschen eine Freude bereiten – das ist die Idee hinter dem Social Seniors Club. In sechs Stuttgarter Cafés werden Postkarten gesammelt.
Über 700 handgeschriebene Postkarten hat der Social Seniors Club rund um Weihnachten eingesammelt – jetzt geht die Aktion gegen Einsamkeit im Alter in die nächste Runde. Unter dem Motto „Im Herzen immer Frühling“ werden rund um Ostern Postkarten von Menschen aus Stuttgart und der Umgebung eingesammelt, um sie dann an Menschen in Altersheimen oder anderen sozialen Einrichtungen zu übergeben.