Social Seniors Club in Stuttgart: Aktion gegen Einsamkeit – so kann man mitmachen

Einen Kaffee trinken und dabei einem unbekannten Menschen eine Freude bereiten – das ist die Idee hinter dem Social Seniors Club. In sechs Stuttgarter Cafés werden Postkarten gesammelt.

Über 700 handgeschriebene Postkarten hat der Social Seniors Club rund um Weihnachten eingesammelt – jetzt geht die Aktion gegen Einsamkeit im Alter in die nächste Runde. Unter dem Motto „Im Herzen immer Frühling“ werden rund um Ostern Postkarten von Menschen aus Stuttgart und der Umgebung eingesammelt, um sie dann an Menschen in Altersheimen oder anderen sozialen Einrichtungen zu übergeben.

Die drei Stuttgarterinnen Sarah Gökeler, Sophie Brahner und Liv Bode haben den Social Seniors Club Ende vergangenen Jahres für ein Uniprojekt wiederbelebt. Die drei jungen Frauen studierten an der Hochschule der Medien (HdM). „Von einem Uniprojekt ist der Social Seniors Club längst zu unserem Herzensprojekt geworden“, sagen die Macherinnen. Einsamkeit ist ein Gefühl, das viele Menschen kennen. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fühlt sich fast jeder dritte Mensch in Baden-Württemberg einsam und isoliert.

Ein paar freundliche Worte, ein Gedicht oder eine hübsche Zeichnung – erlaubt ist, was Freude bereitet. Dafür haben Gökeler, Brahner und Bode auch neue, frühlingshafte Postkarten gestaltet. Diese liegen bereits in mehreren Stuttgarter Cafés aus. Die beschriftete oder bemalte Karte kann man dort auch direkt in eine Sammelbox werfen, die von den Studentinnen regelmäßig geleert werden.

Diese Stuttgarter Cafés machen mit:

Wyld, Rosenbergplatz 1, Stuttgart-West

Siebenundsechzig, Senefelderstraße 67, Stuttgart-West

Crave, Fürstenstraße 5, Stuttgart-Mitte

Oscho, Königstraße 29, Stuttgart-Mitte

Südlager, Möhringer Straße 44B, Stuttgart-Süd

Pausa, Olgastraße 136, Stuttgart-Süd

Außerdem ist auch das Restaurant Friedrich in Waldenbuch (Auf dem Graben 22) im Kreis Böblingen mit dabei.

Weiterhin kann man aber auch eine eigene, frankierte Postkarte an das Postfach der Social Seniors Club schicken. Die Adresse lautet: Postfach 700322, 70573 Stuttgart. Mehr Infos gibt es auf Instagram