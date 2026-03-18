Social-Media-Verbot: „Gesellschaft muss klare Haltung zeigen“

In der Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche äußern sich das Kreisjugendamt, ein Psychiater und eine Schulsozialarbeiterin aus dem Kreis Göppingen.
Manuela Schwesig (SPD) und Hendrik Wüst (CDU) geht es nicht schnell genug, ließen sie in den vergangenen Tagen verlauten: Die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen wollen, dass Deutschland und die EU beim Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche auf die Tube drücken. Aktuell liegt das Thema bei einer Expertenkommission, die im Sommer ihre Ergebnisse präsentieren will. Die Diskussion in der Öffentlichkeit reißt aber nicht ab. Was sagen Experten aus dem Kreis Göppingen dazu? Beim Kreisjugendamt Göppingen ist man sich der Gefahren von Sozialen Medien bewusst. Mehr als jedes vierte Kind im Alter zwischen zehn und 17 Jahren zeige bei der Nutzung bereits problematische und suchtartige Nutzungsmuster auf, berichtet die Behörde auf Nachfrage mit Verweis auf eine Mediensuchtstudie der Krankenkasse DAK aus dem Jahr 2024. Studien zeigten einen Zusammenhang zwischen intensivem Social-Media-Gebrauch und psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen: „Symptome wie Niedergeschlagenheit, Angstgefühle, Stress sowie ein erschwerter Umgang mit negativen Emotionen können sich verstärken.“ Durch digitale „Filterblasen“ könne es zudem zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität kommen.