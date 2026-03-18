In ihren Videos machen sie etwas ganz Alltägliches. Doch das Ziel mancher Influencer ist ein anderes: den Zuschauer mit heißen Clips zum Interagieren zu bringen. Wie funktionieren die «Thirst Traps»?
Berlin - Ein TikTok-Video zeigt zunächst eine Person beim Abwasch – eine alltägliche Szene. Doch für einen Wimpernschlag verändert sich die Stimmung: Plötzlich ist sie nur noch in knappen Dessous zu sehen. Solche Beiträge nennen sich "Thirst Traps" (zusammengesetzt aus den englischen Wörtern für "Durst" und "Falle"). Als Beschreibung eines Social-Media-Phänomens kursiert der Begriff seit Jahren. Dahinter stecken sexualisierte Kurzvideos und Fotos, die gezielt Aufmerksamkeit erzeugen sollen, wie die Sozialpädagogin Tessa-Marie Menzel erklärt.