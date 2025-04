Social Media: Ist Filmtok das neue Booktok?

Berlin - Welche Coming-Of-Age-Filme muss man gesehen haben? Wie sieht der Alltag an einem Filmset aus? Videos zu solchen Themen werden auf der Plattform Tiktok tausendfach geklickt. Versehen sind sie mit Hashtags wie #Filmtok. Laut Tiktok wächst die Gemeinschaft von Kino- und Filmfans auf der Plattform. Was steckt dahinter - und ist das schon ein neuer Trend?

Was ist Filmtok?

Dahinter verbergen sich vor allem kurze Videos von Nutzerinnen und Nutzern, die zum Beispiel über aktuelle Kinofilme oder alte Klassiker sprechen, Trailer teilen und Einblicke hinter die Kulissen geben. Auch unter Suchbegriffen wie #WhatToWatch, #Kino oder #FilmFakten kann man solche Beiträge finden.

Nicht zu verwechseln sind sie mit #Booktok - über diesen Hashtag werden Inhalte zu Büchern geteilt, mittlerweile überaus erfolgreich. Das lässt sich auch auf weiteren Plattformen wie Instagram beobachten.

Wie verbreitet ist Filmtok?

Für #Filmtok zählt Tiktok laut eigenen Angaben rund eine Million Beiträge weltweit zwischen März 2023 und März 2025 - in Deutschland wurden in diesem Zeitraum davon etwa 32.000 gepostet. Zum Vergleich: In dieser Zeitspanne wurden weltweit 44 Millionen Beiträge unter #Booktok veröffentlicht, davon zwei Millionen hierzulande.

Laut Tiktok wird während großer Kulturveranstaltungen wie der Berlinale oder dem Deutschen Filmpreis unter #Filmtok noch einmal mehr gepostet. Bei der diesjährigen Berlinale war die Plattform den Angaben der Filmfestspiele zufolge erstmals offizieller Entertainment-Partner.

Schon vor der Ausgabe hatte Berlinale-Chefin Tricia Tuttle in einem Interview betont, sie wolle auch ein neues, jüngeres Publikum ins Boot holen und dafür etwa neue Strategien auf Social-Media-Kanälen nutzen. Auf dem Tiktok-Account des Filmfestivals werden Ausschnitte von Pressekonferenzen mit Stars wie Timothée Chalamet und Robert Pattinson geteilt.

Wirkt sich Filmtok bereits an den Kinokassen aus?

Während unter anderem durch Booktok junge Leser das Buchgeschäft beflügeln, lägen für Filmtok bislang noch keine statistischen Daten vor, die einen Zusammenhang mit dem Erfolg an den Kinokassen belegen, sagte Christine Berg, Chefin des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF Kino).

Dennoch sei Tiktok für die Branche besonders spannend, weil etwa viele Stars hinter oder vor der Kamera mehr Einblicke geben und ein Event-Charakter rund um das Kino kreiert wird. Generell seien die sozialen Medien eine der zentralen Plattformen, wenn es darum geht, Filme oder auch Kinos zu bewerben, sagte Berg.

Eine Studie der Filmförderungsanstalt (FFA) mit Daten für 2023 zeigt, dass Trailer im Kino, persönliche Empfehlungen und Fernsehwerbung die wichtigsten Aufmerksamkeitsquellen für einen Kinobesuch sind. Die Verbandschefin sagte: "Wir wollen aber nicht nur die Menschen ansprechen, die sowieso ins Kino gehen, sondern auch unsere Reichweite erhöhen". Dabei spielten soziale Medien eine große Rolle.

Welche Chancen liegen in Filmtok?

Filmtok sei eine Bereicherung, um das Kino und Kinofilme sichtbar zu machen, so Berg. Interessant seien zudem Querverbindungen zu Booktok. Dieses Jahr soll die Verfilmung von Caroline Wahls Buch "22 Bahnen" im Kino laufen. "Interessant wird es jetzt, wie sich Booktok als Werbeplattform auf diesen Film auswirkt". Von der Adaption des Romans "Nur noch ein einziges Mal" mit Blake Lively wisse man, dass viele über Booktok auf den Film gestoßen seien.

Moderator Steven Gätjen glaubt: "Da wächst gerade 'was richtig Spannendes heran". Filmtok erreiche eine junge Zielgruppe, die nur noch wenig mit linearem Fernsehen oder klassischen Printmedien in Kontakt komme. Gätjen selbst postet auf seinen Social-Media-Profilen unter Hashtags wie "WhatToWatch" Videos zu Filmen, Serien und Trailern.

"Tiktok ist für sie das Fenster zur Filmwelt. Und wenn da jemand mit echter Begeisterung über Filme spricht, springt der Funke über", sagte er. Insofern sei das Potenzial, das neue Booktok zu werden, definitiv da.

Welche Filmthemen bekommen viele Aufrufe?

Auf seinem Tiktok-Profil laufen am besten Reaktionen auf neue Trailer, Einblicke hinter die Kulissen oder persönliche Film- und Serientipps, wie der Moderator erzählte. Auch Rankings, also Einstufungen von Filmen nach bestimmten Kriterien, kämen gut an.

Während der Oscars hatte er seine rund 191.600 Follower hinter die Kulissen in Hollywood mitgenommen und etwa gezeigt, wie Moderator Conan O' Brien den roten Teppich vor der Verleihung ausrollte.

Doch nicht immer tragen filmbezogene Videos den Hashtag "Filmtok". 2023 gingen Beiträge viral, in denen Menschen ihren Alltag im Stil des Regisseurs Wes Anderson ("The Grand Budapest Hotel") zeigten - mit symmetrischen Bildern, bunten Farben und Retro-Ästhetik.

Zahlreiche Aufrufe erhalten auch Beiträge, die sich um aktuelle Diskussionen rund um Filme drehen. Online wurde sich etwa hitzig über das neue Disney-Remake "Schneewittchen" ausgetauscht.