Das Leben im Kloster ist nicht so verstaubt, wie viele denken, sagt die 28 Jahre alte Schwester Clarita – und zeigt das auf Instagram. Gespräche über True Crime, Feminismus und Glücklichsein.
Koblenz - Nach dem viralen Döner-Video ist im Koblenzer Kloster Arenberg die "Hölle los". So beschreibt Klosterschwester Ursula den ungeplanten Trubel rund um das Instagram-Video, das ihre 92 Jahre alte Mitschwester Irmingard beim Essen ihres ersten Döners zeigt – es wurde in nur einer Nacht Millionen Mal aufgerufen. Dass die Klosterschwestern mit Klischees brechen, hat international für Aufmerksamkeit gesorgt.