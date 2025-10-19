Social Media: EU arbeitet an Mindestalter für Online-Dienste

Der Ausschuss für Verbraucherschutz im EU-Parlament will die Nutzung von sozialen Medien und Videoplattformen erst ab 16 Jahren erlauben.
Das Abzocken von Taschengeld bei Videospielen oder Influencer, die für Fake-Produkte werben. Kinder werden auf Online-Plattformen mit dubiosen Angeboten gelockt. Gleichzeitig fällt es Eltern immer schwerer, dem Nachwuchs bei der Nutzung des Internets Grenzen zu setzen. Die Europäische Union hat zum Schutz von Minderjährigen bereits Regelungen verabschiedet, doch die Entwicklung ist rasant und die Vorgaben müssen ständig nachjustiert werden.