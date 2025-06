Social-Media-Eklat um neues Paar: Cardi B macht Beziehung zu Stefon Diggs offiziell

1 Cardi B hat eine neue Liebe - und einen bissigen Ex. Foto: imago images/PA Images

Cardi B hat ihre Romanze mit NFL-Star Stefon Diggs auf Instagram offiziell gemacht - mit einem gewagten Twerking-Video. Ehemann Offset reagierte prompt mit spitzen Kommentaren auf die Beziehung seiner Noch-Ehefrau.











Cardi B (32) hat Klartext gesprochen - zumindest in den sozialen Medien. Die "Up"-Rapperin machte ihre Beziehung zu NFL-Star Stefon Diggs (31) mit einem Instagram-Post offiziell, der nichts der Fantasie überlässt. Nur wenige Tage nachdem sie ihren Ehemann Offset (33) öffentlich als "Versager-Vater" beschimpft hatte, zeigte sie sich mit dem New England Patriots-Spieler in trauter Zweisamkeit.