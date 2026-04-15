Kinder sollen in der EU vor Pornos, Gewalt und Co. im Netz geschützt werden. Dafür ist eine App fertig entwickelt. Die EU-Kommissionspräsidentin sieht nun Deutschland und andere am Zug.
Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ruft Deutschland und andere Mitgliedstaaten zur Nutzung einer europäischen App für eine digitale Altersüberprüfung auf. In der Debatte um den Schutz von Kindern in der Onlinewelt brauche es einen einheitlichen europäischen Ansatz, sagte von der Leyen in Brüssel. Die von der Europäischen Kommission entwickelte App sei nun "technisch fertig".