Social Media: Bin ich jetzt tuff? - Tiktoker will Ostdeutschland pushen

Ostdeutsche leben in Plattenbauten, fahren alte Autos und sind irgendwie anders? Das vermittelt ein Trend auf Tiktok. Warum das laut einer Expertin gefährlich sein kann und wer dagegen vorgeht.
Greiz/Potsdam - In schwarzer Pufferjacke trotz Sommerhitze springt der Thüringer Fjodor Busik am Bahnhof von Greiz aus dem Zug. Etwa 20 Kinder und Jugendliche stehen schon bereit, um dort mit dem 23-Jährigen ein Tiktok-Video zu drehen, über dem später auf der Plattform stehen wird: "Bin ich jetzt tuff in Greiz?" Es ist einer von knapp 80 Clips, die Busik schon in verschiedenen Dörfern und Städten im Osten, vor allem in Thüringen, gedreht hat. Damit will er Ostdeutschland "wieder auf die Karte bringen", wie er sagt.