Social-Media-Beitrag: Prinzessin Eugenie feiert zum Muttertag drei Generationen

Zum britischen Muttertag, auch bekannt als "Mothering Sunday", hat Sarah Fergusons (65) Tochter Prinzessin Eugenie (35) einen herzerwärmenden Post abgesetzt. Auf Instagram feierte die jüngere Schwester von Prinzessin Beatrice (36) gleich drei Generationen - mit drei gesonderten Bildern. Den Anfang machte ein Foto der zweifachen Mutter, wie sie mit ihren Söhnen August (4) und Ernest (2) ein Kinderbuch liest.

Prinzessin Eugenie feiert zum Muttertag drei Generationen ihrer eigenen Familie

Auf Aufnahme zwei zeigt die Tochter von Prinz Andrew (65) eine herzförmige Muttertagskarte, die ihr die Kinder Ernest und August offenbar selbst gebastelt haben. Auf dem letzten Bild lächelt Eugenie wiederum mit ihrer eigenen Mutter in die Kamera. Der Schnappschuss zeigt sie gemeinsam mit Sarah Ferguson, die ihrerseits das Daumen-hoch-Zeichen gibt. "Alles Gute zum Muttertag von dieser stolzen Mama und Tochter", schreibt die 35-Jährige zu ihrem Beitrag.

Auch weitere Royals zelebrieren Muttertag

Prinzessin Eugenie ist dabei nicht das einzige Mitglied der royalen Familie, das sich zum "Mothering Sunday" auf Social Media zu Wort gemeldet hat. Auch der englische König Charles III. (76) setzte am Sonntag einen emotionalen Post ab. "Allen Müttern und denjenigen, die ihre Mütter heute vermissen, wünschen wir einen friedlichen Muttertag", lautete die Botschaft.

Dazu teilte Charles eine Aufnahme, die ihn in jungen Jahren gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Anne (74) und ihrer Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), zeigt. Für den britischen Monarchen ist es schon der dritte Muttertag ohne die verstorbene Queen.

Prinzessin Kate (43) nutze ihre Strahlkraft in sozialen Netzwerken zum Muttertag indes für eine nachdenklich stimmende Botschaft. Nicht einzelne Menschen oder die Mutterrolle als solche thematisierte Kate, sondern Mutter Natur. "Im vergangenen Jahr war die Natur unser Zufluchtsort. Lasst uns an diesem Muttertag die Mutter Natur feiern und erkennen, wie unsere Bindung zur natürlichen Welt nicht nur dazu beitragen kann, unser Inneres zu pflegen, sondern uns auch an die Rolle erinnern, die wir innerhalb des reichen Wandteppichs des Lebens spielen", schreib sie zu malerischen Aufnahmen ebenjener Natur.