1 Die Dokumentation von Werner Herzog, in der der Pinguin vorkommt, ist aus dem Jahr 2007. (Archivfoto) Foto: John Weller/dpa

Die wohl traurige Entscheidung eines Pinguins, die Werner Herzog einst in einer Dokumentation einfing, bewegt aktuell das Internet. Die Stimme des deutschen Regisseurs spielt eine große Rolle.











Link kopiert



London - Wird ein einsamer Pinguin, der begleitet von Werner Herzogs melancholisch-rauer Stimme durch die Antarktis wandert, zum Sinnbild der jüngsten Krisen? Auf der Plattform Instagram mehren sich Videos mit einem Ausschnitt aus Herzogs Dokumentation "Begegnungen am Ende der Welt" von 2007. Zu sehen ist ein Pinguin, der nicht mit seinen Artgenossen Richtung Wasser wandelt - sondern alleine in Richtung der weit entfernten Berge zieht. "But why?", aber warum, fragt Herzog eindringlich.