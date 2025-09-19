Das passiert heute in den Soaps
"Unter uns": Nadine (l.) entscheidet sich aufgeregt, dem neuen Job und sich eine Chance zu geben. Foto: RTL / Sebastian Meyer

In "Unter uns" erkennt Nadine panisch, dass Ronja ihr heimlich ein Jobinterview klar gemacht hat. Daniela und Henning bekommen in "Alles was zählt" unerwarteten Besuch. In "GZSZ" kann Jonas nicht fassen, wieviel Geld Johanna ausgibt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella wird von einer beunruhigenden Beobachtung verfolgt. Um Gewissheit zu bekommen, geht sie der Sache nach und gerät dabei in Gefahr. Easy freut sich zunächst über seinen Erfolg gegen Patrizia, bis er erkennt, dass die Rettung von Utes Krebshilfezentrum ein schmerzhaftes Opfer erfordert. Nadine ist schockiert, als sie herausfindet, dass Ronja ihr heimlich ein Vorstellungsgespräch organisiert hat. Spontan lehnt sie ab, doch die Frage bleibt: Warum eigentlich?

 

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben und Gabriella geben ihren Gefühlen nach, wollen ihre Beziehung jedoch vorerst geheim halten. Charlie fühlt sich vom Trainingslager überfordert und sucht bei Deniz Unterstützung. Doch Deniz hat ganz andere Probleme. Daniela und Henning bekommen überraschenden Besuch, der neuen Schwung ins Haus bringt und nicht so schnell wieder verschwinden will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni ist unbehaglich zumute, als sie von einem neuen Mitbewohner in der Männer-WG erfährt. Jonas steht fassungslos vor einer hohen Steuernachzahlung, während Johanna in aller Ruhe teure Einkäufe tätigt.

 