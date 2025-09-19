Das passiert heute in den Soaps

1 "Unter uns": Nadine (l.) entscheidet sich aufgeregt, dem neuen Job und sich eine Chance zu geben. Foto: RTL / Sebastian Meyer

In "Unter uns" erkennt Nadine panisch, dass Ronja ihr heimlich ein Jobinterview klar gemacht hat. Daniela und Henning bekommen in "Alles was zählt" unerwarteten Besuch. In "GZSZ" kann Jonas nicht fassen, wieviel Geld Johanna ausgibt.











Stella wird von einer beunruhigenden Beobachtung verfolgt. Um Gewissheit zu bekommen, geht sie der Sache nach und gerät dabei in Gefahr. Easy freut sich zunächst über seinen Erfolg gegen Patrizia, bis er erkennt, dass die Rettung von Utes Krebshilfezentrum ein schmerzhaftes Opfer erfordert. Nadine ist schockiert, als sie herausfindet, dass Ronja ihr heimlich ein Vorstellungsgespräch organisiert hat. Spontan lehnt sie ab, doch die Frage bleibt: Warum eigentlich?