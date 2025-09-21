Soap-Star von „Alles was zählt“: Stalkerin weg - Schauspieler Marc Dumitru ist erleichtert

Der Soap-Star von „Alles was zählt“ war im vergangenen Jahr mit einer Stalking-Problematik an die Öffentlichkeit gegangen. Nun hat sich die Situation entspannt.
Schauspieler Marc Dumitru („Alles was zählt“) hatte über Probleme mit einer Stalkerin berichtet - nun hat sich die Situation nach Angaben des Soap-Stars beruhigt. „Die Stalkerin ist quasi verschwunden. Nachdem ich den Fall öffentlich gemacht hatte, hörte es plötzlich einfach auf. Auf einmal war Stille – und das hält bis heute an“, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.