Vom Underdog aus der englischen Provinz zum Selfmade-Milliardär. Der ehemalige Formel-1-Alleinherrscher Bernie Ecclestone wird 95. Grund genug, einen Blick in den Rückspiegel auf die bewegte Vita des einst ebenso allmächtigen wie skandalträchtigen Paten des Rennsports zu werfen.
Ein Fischkutter-Kapitän als Vater, Formel-1-Weltstars als Angestellte, Milliarden auf dem Konto, Steuerskandale auf dem Kerbholz - und ein Baby mit fast 90. Was klingt wie ein Hollywood-Hirngespinst, bildet nur einen Bruchteil des realen Lebenslaufs von Bernard Charles "Bernie" Ecclestone ab. Als ehemaliger Formel-1-Boss formt er den Rennsport zu einer der gewinnträchtigsten und gnadenlosesten Geld-Arenen der Neuzeit. In einer Verfilmung seiner Vita wäre dem Sportmogul die Doppelrolle als Held und Schurke auf seinen 1,59 Meter großen Leib geschneidert. Heute feiert Ecclestone seinen 95. Geburtstag.