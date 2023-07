35 Mit Grün vorm Haus: Hochhaus-Duo, von den Leuten in Neugereut „Die zwei Schwaben“ genannt. 2021 wurde der Stadtteil in Stuttgart 50 Jahre alt – wegen Corona wurde die große Stadtteilparty auf dieses Jahr am 9. und 10. Juli verschoben. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Neugereut war als architektonisch herausragendes Wohnbauprojekt in Stuttgart geplant – dann kamen Hochhäuser. So lebt es sich in dem erstaunlich grünen Stadtteil heute.









Nach langer Zeit wieder mal in Neugereut. Erst war’s ein Stuttgarter Vorzeigebauprojekt, dann das Problemviertel – und jetzt? Ist es ziemlich grün hier, und, außer Vogelzwitschern und Blätterrauschen, sehr ruhig. In dem Stadtteil fahren keine Autos. Drei ältere Frauen mit Kopftüchern und Yogamatten verlassen die Turnhalle an diesem späten Montagnachmittag, schlendern in Richtung Ibisweg.