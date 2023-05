Wer vermietet in der Stadt die meisten Wohnungen?

1 Wohnort Stuttgart: Die Nachfrage nach Wohnungen ist groß, die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum ist eine Dauersorge. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Etwa 225 000 Mietwohnungen gibt es in Stuttgart. Große Wohnungsunternehmen oder Privatpersonen – wer sind die größten Vermieter?









Rund zwei Drittel aller Mieter in Stuttgart haben Privatpersonen oder private Eigentümergemeinschaften als Vermieter – keinen kommunalen und keine genossenschaftlichen Vermieter, auch kein privatwirtschaftliches Wohnungsunternehmen. Nach den letzten verfügbaren Daten von 2014 hielten klassische privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen in Stuttgart gerade mal sieben Prozent des Mietwohnungsbestands, was damals gut 15 000 der insgesamt 220 000 Einheiten waren. Im Großen und Ganzen dürfte das heute noch ähnlich sein. Etwas genauer weiß man es wohl, wenn die derzeit laufenden Befragungen für den Zensus 2022 ausgewertet sein werden.