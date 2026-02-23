Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz gewährt einen Einblick in sein frisch renoviertes Zuhause in den Hollywood Hills. Sein Midcentury-Bungalow von Frank Lloyd Wright Jr. wurde über zwei Jahre lang aufwendig saniert.
Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) lässt erstmals in sein privates Refugium in den Hollywood Hills blicken. Für die März-Ausgabe des "AD Magazins" öffnete der Musiker die Türen seines frisch renovierten Midcentury-Bungalows - eine architektonische Meisterleistung, die einst von Frank Lloyd Wright Jr. entworfen wurde.