So wirkt sich das Budget aus: Bezahlbarer Urlaub? Wie die Deutschen 2025 reisen

Trotz der Krisen der vergangenen Jahre, darunter die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine, scheint die Lust an Reisen bei vielen Deutschen ungebrochen. Das geht zumindest aus einer kürzlich veröffentlichten Tourismusstudie des ADAC hervor, an der im Dezember 2024 mehr als 5.000 Personen ab 18 Jahren aus ganz Deutschland teilgenommen haben.

Ein Viertel hat geringeres Urlaubsbudget

Demnach begaben sich zuletzt 58 Prozent der Deutschen auf Reisen mit einer Länge von mindestens fünf Tagen - ein Wert, der auch 2025 auf demselben Niveau zu erwarten sei. 56 Prozent der Befragten stimmten zudem stark zu oder zu, dass ihr Bedürfnis auf Reisen zu gehen, unverändert sei. Die aktuelle Lage hat aber auch eine teils starke Auswirkung auf die Urlaubsplanung. Gut ein Drittel (29 Prozent) gibt an, dass die wirtschaftliche Entwicklung ein Faktor sei.

49 Prozent, also gut die Hälfte der Befragten, erklären, dass das für 2025 verfügbare Urlaubsbudget im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich ungefähr gleich hoch ist. Während 23 Prozent demnach ein höheres Budget zur Verfügung steht, müssen 24 Prozent mit weniger Geld für den Urlaub auskommen. Vier Prozent machen dazu keine Angaben.

Bei einem Drittel (32 Prozent) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nur Zugriff auf ein geringeres Budget haben, könnte es sogar sein, dass die Urlaubsreise in diesem Jahr komplett ausfallen muss. 2022 hatten dies demnach nur 17 Prozent angegeben. Ebenso 17 Prozent erklären, weniger verreisen zu wollen (2022: 20 Prozent), 16 Prozent möchten günstiger reisen (2022: 31 Prozent). "Die soziale Schere geht beim Reisen auseinander", wird Karlheinz Jungbeck, Vorstand für Tourismus beim ADAC, zitiert.

Was ist bei der Buchung wichtig?

Doch was ist den Deutschen beim Buchen einer Reise überhaupt wichtig? Besonders viele Menschen achten demzufolge darauf, dass die An- und Abreise unkompliziert und plangemäß vonstattengehen kann (74 Prozent). 58 Prozent beherzigen eine intakte Natur am Zielort, die Nachhaltigkeit der An- und Abreise sowie die Gesamtnachhaltigkeit sind aber nur 22 Prozent respektive 27 Prozent wichtig. Viel mehr achten Reisende auf hochwertige Leistungen (52 Prozent), Zugang zu Internet und Mobilfunk (51 Prozent) und darauf, wie kostengünstig die Reise ist (48 Prozent).

Es geht häufiger ins Ausland

Mehr Urlauberinnen und Urlauber machen sich wieder auf ins Ausland. Während 2022 insgesamt 36 Prozent in Deutschland umherreisten, waren es 2024 noch 31 Prozent. Der Prozentsatz der Urlaube im europäischen Ausland stieg von 50 auf 52 Prozent, der außerhalb Europas von 14 auf 17 Prozent. Zu den fünf beliebtesten internationalen Reisezielen gehörten im letzten Jahr laut der Erhebung Spanien, Italien, Griechenland, Österreich und Kroatien.

Auch der Touristikkonzern TUI berichtet davon, dass Urlaub im Ausland bei vielen einen hohen Stellenwert besitzt. Eine Umfrage unter 2.000 Personen im Auftrag des Unternehmens habe laut einer Pressemitteilung ergeben, dass für den Sommer 2025 mit 43 Prozent Reiseziele in Europa am angesagtesten sind. 25 Prozent ziehe es in die Ferne, 18 Prozent möchten in Deutschland Urlaub machen. Beliebt seien als Zieldestinationen unter anderem Griechenland und die Türkei. Für den anstehenden Sommer erwarte man hier jeweils über eine Million Reisende aus Deutschland. Auch die Schwarzmeerküste in Bulgarien locke beispielsweise immer mehr Urlauber an. Zu den beliebtesten Fernreisezielen gehörten die USA, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Beim Konkurrenten Dertour blicke man einer Mitteilung zufolge ebenso mit viel Optimismus auf die anstehende Reisesaison. "Wir sehen, dass sich Urlauber mehr gönnen, aber gleichzeitig Wert auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis legen", wird Dertour-Produktchef Sven Schikarsky zitiert. Hier zeigt sich nach Angaben des Unternehmens offenbar ein ähnliches Bild wie bei der Konkurrenz. Die Türkei, Spanien, Griechenland, Ägypten und Tunesien seien beliebte Sommerziele auf Kurz- und Mittelstrecke. Bei Fernstrecken punkteten der Indische Ozean, Nordamerika, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie das südliche Afrika und Ostafrika.