Fußball-EM 2024 So sieht das Fan-Programm am Mittwoch in Stuttgart aus

Am Mittwoch steigt das zweite EM-Spiel in Stuttgart. Gastgeber Deutschland trifft ab 18 Uhr auf Ungarn. Für die Fans gibt es über den ganzen Tag verteilt ein vielfältiges Programm in der Landeshauptstadt. Ein Überblick.