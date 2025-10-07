1 Franz Josef Wagner wurde 82 Jahre alt. Foto: imago/VISTAPRESS

Franz Josef Wagner ist tot. Der langjährige "Bild"-Kolumnist starb im Alter von 82 Jahren. Zur Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht.











Link kopiert



Der langjährige "Bild"-Kolumnist Franz Josef Wagner ist tot. Wie die "Bild"-Zeitung am Dienstagmorgen selbst mitteilte, ist der ehemalige Chefredakteur der Zeitung "B.Z." und der Zeitschrift "Bunte" im Alter von 82 Jahren verstorben. "Mit ihm verliert Axel Springer einen seiner kreativsten Köpfe und einen einzigartigen Schreiber. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und bei seinen Freunden", heißt es in der Mitteilung weiter. Seit rund 25 Jahren war Wagner Autor der täglichen Kolumne "Post von Wagner".