So viele Zuschauer wie noch nie: Bundeskanzler Olaf Scholz beschert Caren Miosga Rekord-Quote

1 Caren Miosga empfing am 10. November im Studio Berlin in Adlershof Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: imago/dts Nachrichtenagentur

Diesen Auftritt wollten sich viele Menschen nicht entgehen lassen: Bundeskanzler Olaf Scholz war am Sonntagabend einziger Gast in Caren Miosgas gleichnamiger Talkshow und trieb die Quote in die Höhe. Es ging um die Frage, wie es nach dem Ampel-Aus nun weitergeht.











Der Bruch der Ampel-Regierung und die Frage nach der Zukunft treibt viele Menschen in Deutschland um. Seit Mittwochabend wird auch in den Talksendungen eifrig über die Hintergründe, die Schuldigen und das weitere Prozedere diskutiert. Caren Miosga (55) begrüßte in ihrer Sendung am 10. November nach dem "Tatort" Bundeskanzler Olaf Scholz (66) - und dazu schalteten so viele Zuschauer wie noch nie ein.