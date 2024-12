So viele Probleme: Megan Fox und MGK: Kann sie ihm nicht vertrauen?

Es ist ein offenbar nicht enden wollendes Hin und Her in der On-Off-Beziehung von Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34). Erst kürzlich wurde berichtet, dass die Schauspielerin und der Rapper sich erneut getrennt haben sollen - und das, nachdem erst vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass sie ein Baby erwarten. Wie sehr das angebliche Beziehungsaus die schwangere Schauspielerin mitnehmen soll, hat ein anonymer Insider jetzt verraten.

"Sie hatten in der Vergangenheit schon so viele Probleme"

Machine Gun Kelly, auch einfach nur MGK genannt, sowie Fox haben die Berichte bisher nicht bestätigt. Sie sei derzeit "am Boden zerstört und sehr emotional", habe eine der Schauspielerin angeblich nahestehende Quelle dem US-Magazin "People" jedoch verraten. "Sie hat das Gefühl, dass sie ihm nicht vertrauen kann. [...] Sie hatten in der Vergangenheit schon so viele Probleme." Fox habe stets gehofft, dass sie diese Probleme bewältigen können, "aber jetzt scheint sie darüber hinweg zu sein". Ein anderer Insider habe unterdessen betont, dass Fox von den Ereignissen, die zur Trennung geführt haben sollen, überrumpelt worden sei. Sie versuche sich darauf zu konzentrieren, sich auf das Baby vorzubereiten - das habe Vorrang.

Die anonymen Quellen des Magazins sind sich offenbar in der Frage uneinig, ob Fox und MGK wieder zusammenkommen könnten. Denn ein weiterer Insider habe erklärt, dass die Beziehung der beiden "schon immer holprig" gewesen sei. "Sie lieben sich, aber ihre Persönlichkeiten sind nicht kompatibel. Sie sind beide Hitzköpfe, dramatisch und starrköpfig. [...] Sie werden sehr wahrscheinlich wieder zusammenkommen. Sie haben sich in der Vergangenheit getrennt und sich dann wieder versöhnt."

Die Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly kann wohl seit jeher als kompliziert beschrieben werden. Die beiden kamen 2020 zusammen und verlobten sich später. Anfang 2024 bestätigte sie jedoch, dass die Verlobung gelöst wurde. Fox und MGK wurden später immer wieder zusammen gesichtet. Sie trat zudem in seinem Musikvideo zu "Lonely Road" auf, in dem sie als schwangere Frau zu sehen war - was für viele Spekulationen sorgte. Im November bestätigte sie unter anderem mit einem Bild eines positiven Schwangerschaftstests auf Instagram, dass sie ein Baby erwartet. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) ist sie bereits Mutter von drei Söhnen. Aus einer vorherigen Beziehung hat Machine Gun Kelly eine Tochter .