So viel Grün muss sein: Kornwestheim sagt der Betonwüste den Kampf an – das müssen Eigentümer wissen

Wenn die Stadt immer grauer wird, ist das nicht nur optisch ein Verlust, sondern auch ökologisch. Eine neue Verordnung soll daher fast flächendeckend mehr Bepflanzung vorschreiben.
Ade, blickdichter Zaun, ade, kahles Garagendach, ade, zubetonierter Parkplatz: Kornwestheim will mehr Grün in der Stadt und hat daher eine Verordnung ausgearbeitet, die für zukünftige Neu- und Umbauten ein Mindestmaß an Bepflanzung vorschreibt – fast im gesamten Stadtgebiet. Der Gemeinderat hat die Verordnung am Donnerstagabend mehrheitlich befürwortet, in einigen Monaten soll sie inkrafttreten. Was darf und muss man dann auf dem eigenen Grundstück? Und gilt das nur für Kornwestheim? Ein kleiner Einblick in den Vorschriften-Dschungel.