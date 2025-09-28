So viel Blut wie eine Coladose: Eileiterschwangerschaft: Florence Welch enthüllt Grund für Not-OP

Florence Welch verrät ihren Fans endlich, warum sie im August 2023 notoperiert werden musste. Nach einer Fehlgeburt stellte sich heraus, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hatte und ein Eileiter gerissen war. Daraufhin hatte sie starke innere Blutungen.
Vor rund zwei Jahren musste sich die britische Sängerin Florence Welch (39) einer lebensrettenden Not-Operation unterziehen. Nun hat sie erstmals darüber gesprochen, was die Gründe dafür waren. Die Grammy-Nominierte sagte in einem Interview mit dem "Guardian", dass sie sich dem Eingriff aufgrund einer Eileiterschwangerschaft unterziehen musste.