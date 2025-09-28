So viel Blut wie eine Coladose: Eileiterschwangerschaft: Florence Welch enthüllt Grund für Not-OP

Florence Welch verrät ihren Fans endlich, warum sie im August 2023 notoperiert werden musste. Nach einer Fehlgeburt stellte sich heraus, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hatte und ein Eileiter gerissen war. Daraufhin hatte sie starke innere Blutungen.

Vor rund zwei Jahren musste sich die britische Sängerin Florence Welch (39) einer lebensrettenden Not-Operation unterziehen. Nun hat sie erstmals darüber gesprochen, was die Gründe dafür waren. Die Grammy-Nominierte sagte in einem Interview mit dem "Guardian", dass sie sich dem Eingriff aufgrund einer Eileiterschwangerschaft unterziehen musste.

Innerhalb einer Stunde musste sie operiert werden Im August 2023 hatte Welch ihre Auftritte bei Rock en Seine in Paris und beim Zürich Open-Air Festival gesundheitsbedingt abgesagt. Via Instagram teilte sie damals ihren Fans mit: "Aus Gründen, die ich mich noch nicht wirklich stark genug fühle, zu erzählen, musste ich mich einer Notoperation unterziehen. Das hat mir das Leben gerettet."

Nun erzählte sie, dass sie in einem frühen Stadium ihrer ersten Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitten hatte. Erst Tage später erfuhr sie allerdings, dass es sich um eine Eileiterschwangerschaft gehandelt hatte, das heißt, die befruchtete Eizelle hatte sich nicht in der Gebärmutter, sondern in einem Eileiter eingenistet. Der Eileiter riss daraufhin und verursachte massive innere Blutungen. Nach einem Auftritt bei einem Festival in Cornwall, bei dem sie unter starken Schmerzen litt, ging sie zum Arzt, der einen Ultraschall machte. "Ich hatte so viel Blut wie eine Coladose in meinem Bauch", schildert sie die dramatische Diagnose. Man habe ihr dann gesagt, sie müsse innerhalb einer Stunde notoperiert werden. Dabei konnten die Chirurgen den Eileiter nicht mehr retten und mussten ihn entfernen.

Zehn Tage später trat sie schon wieder auf

Während des Ultraschalls habe sie noch gedacht, dass sie eigentlich los müsse - zu einem weiteren Festival. "Wenn ich in das Flugzeug gestiegen wäre, wäre ich auf einer Trage heruntergekommen. Oder Schlimmeres", blickt sie zurück. Als sie aus dem Krankenhaus nach Hause kam, habe sie geschrien. "Ich glaube, der Laut, der aus mir herauskam, war wie der eines verletzten Tieres oder so. Und dann war es das. Zehn Tage später stand ich wieder auf der Bühne."

Florence Welch ist die Leadsängerin der Band Florence and the Machine, die 2009 ihr erstes Studioalbum veröffentlichte. Bald gibt es neuen Stoff: Im Oktober bringt die Band das sechste Album "Everybody Scream" heraus.