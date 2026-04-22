So trat er noch nie vor die News-Kamera: Tagesschau-Sprecher Jens Riewa erklärt seinen überraschenden Look

Seit Jahrzehnten liest Jens Riewa die "Tagesschau" mit Kontaktlinsen. Am Dienstagabend stand der Chefsprecher plötzlich mit Brille vor der Kamera. Den Grund dafür teilte er wenig später selbst auf Instagram - und nahm die Situation mit Humor.

Wer am Dienstagabend die 20-Uhr-"Tagesschau" einschaltete, staunte nicht schlecht: Chefsprecher Jens Riewa (62) präsentierte die Nachrichten plötzlich mit Brille. Für die wichtigste Nachrichtensendung Deutschlands eine kleine Sensation - schließlich greift Riewa seit Jahrzehnten zu Kontaktlinsen, wenn er vor die Kamera tritt.

Die Erklärung lieferte der Sprecher noch am selben Abend selbst. Auf seinem Instagram-Kanal schilderte er in einer Story den Grund für den ungeplanten Auftritt mit Sehhilfe - und nahm sich selbst dabei nicht aus der Verantwortung.

Optiker-Panne mit Ansage

"Ich habe die 20-Uhr-Tagesschau gerade mit Brille gelesen", erklärte Riewa in seinem Video. "Warum? Weil mein armer Optiker, der hat vergessen neue zu bestellen, neue Kontaktlinsen, das muss ich dazusagen", sagte er amüsiert. Schuld sei aber nicht allein der Optiker, räumte er ein. Man habe von "Monats- auf Tageslinsen umstellen" wollen. Doch die Tageslinsen seien "so dünn" und "so schwierig zu händeln", das die Entscheidung schwergefallen sei - "und wahrscheinlich ist es deshalb schiefgegangen". Also griff er kurzerhand zur Brille. "Kann man ja mal machen", kommentierte Riewa die Situation gelassen.

Im Alltag nutzt er die Brille schon länger: "Nachts lese ich übrigens mit dem Ding", verriet er.

Bei Zuschauern kam der neue Look gut an

Auch in einem Instagram-Post griff er das kleine Brillen-Malheur auf. Zu einem KI-Clip, der ihn mit wechselnden Brillen zeigt, fragt Riewa kichernd in die Kamera: "Houston, haben wir gerade ein Problem, kurz vor der 20-Uhr?" Seine Followerinnen und Follower zeigen sich amüsiert: "JesusMariJoanna was war heute im Tee?" und auch klassische Komplimente wie "Die Brille um 20 Uhr war stark!" sind zu lesen.

Darüber hinaus wurde vor allem auch seine wuschelige Frisur in dem Clip kommentiert: "Der verrückte Professor", "Heiße Friese", "Einfach nur wild!" oder "Du kannst ja bald Zöpfe flechten".