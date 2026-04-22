So trat er noch nie vor die News-Kamera: Tagesschau-Sprecher Jens Riewa erklärt seinen überraschenden Look

Seit Jahrzehnten liest Jens Riewa die "Tagesschau" mit Kontaktlinsen. Am Dienstagabend stand der Chefsprecher plötzlich mit Brille vor der Kamera. Den Grund dafür teilte er wenig später selbst auf Instagram - und nahm die Situation mit Humor.
Wer am Dienstagabend die 20-Uhr-"Tagesschau" einschaltete, staunte nicht schlecht: Chefsprecher Jens Riewa (62) präsentierte die Nachrichten plötzlich mit Brille. Für die wichtigste Nachrichtensendung Deutschlands eine kleine Sensation - schließlich greift Riewa seit Jahrzehnten zu Kontaktlinsen, wenn er vor die Kamera tritt.