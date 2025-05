So tickt sie privat: Leni Klum wird 21: Fünf Fakten über Heidi Klums ältestes Kind

Leni Klum wird am 4. Mai 21 Jahre alt - und damit in ihrer Heimat USA endlich volljährig. Seit fast fünf Jahren steht die Tochter von Heidi Klum nun selbst im Rampenlicht. Doch hätten Sie diese Fakten über das Nachwuchsmodel gewusst?

Lange hielt Heidi Klum (51) ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Ende 2020 hat sich das geändert: Bei einem gemeinsamen Cover-Shooting für die deutsche "Vogue" stellte sie ihre älteste Tochter Leni (21), damals 16 Jahre jung, der Welt vor. Seitdem hat diese es geschafft, sich in der Branche zu etablieren - auch unabhängig von ihrer Mutter. Sie hat diverse Werbedeals, zierte erst vor wenigen Wochen erneut das "Glamour"-Cover und ist gerngesehener Gast auf Veranstaltungen rund um den Globus wie etwa bei der Fashion Week in New York oder beim Wiener Opernball. Neben den beruflichen Erfolgen gibt es auch interessante private Fakten über die Blondine, die trotz ihrer zierlichen Körpergröße von 1,63 Meter groß herausgekommen ist.

Sie hat quasi drei Väter

Wie Heidi Klum verbringt Leni gerne Zeit mit ihren Liebsten. Ihre Familie sei ihr "Anker für mein Leben", wie sie in "Glamour" berichtete. Und die ist in ihrem Falle durchaus ungewöhnlich: Denn die 21-Jährige hat quasi drei Väter. Ihr leiblicher Papa ist der italienische Sportmanager Flavio Briatore (75), mit dem Heidi Klum kurze Zeit zusammen war. Leni genießt immer mal wieder Zeit mit ihm und ihrem Halbbruder Nathan Falco Briatore (15).

Lesen Sie auch

Aufgewachsen ist sie hingegen mit Seal (62). Der Sänger war von 2005 bis 2012 mit Heidi Klum verheiratet, die beiden bekamen drei Kinder zusammen. Er adoptierte Leni wenige Jahre nach ihrer Geburt. Zu seinem Geburtstag am 19. Februar machte sie ihm eine dicke öffentliche Liebeserklärung. Zu zwei liebevollen Schnappschüssen und einem Herz-Emoji bescheinigte sie ihm "der beste Vater seit dem ersten Tag" zu sein.

2018 trat dann mit Tom Kaulitz (35) noch ein Stiefvater in ihr Leben. Sie hat sogar ein Freundschaftstattoo mit ihm und seinem Zwillingsbruder Bill: drei kleine Punkte auf dem Finger.

Sie half Tom Kaulitz bei seinem Antrag

Auch diese Episode zeigt, dass sie den Tokio-Hotel-Star an der Seite ihrer Mutter unterstützt: Gemeinsam mit ihren drei Geschwistern half Leni Tom Kaulitz bei seinem Heiratsantrag. "Er hat uns Kinder alle um Erlaubnis gebeten", erzählte sie in ihrem ersten "Vogue"-Interview. "Wir haben den beiden an Weihnachten Frühstück ans Bett gebracht, er nahm den Ring, und dann wurden wir alle richtig nervös, als Mama einen Moment gezögert hat." Das habe Heidi Klum aber nur getan, um es etwas spannend zu machen.

Sie studiert Innenarchitektur

Auch wenn sie ihre Patchworkfamilie liebt: Seit einigen Jahren ist Leni bereits aus der Villa in Los Angeles ausgezogen und lebt in New York. Dort kurbelt sie nicht nur ihre Modelkarriere weiter an, sondern studiert auch noch Innenarchitektur. "Für mich gehen das Modeln und die Innenarchitektur Hand in Hand. Innenarchitektur ist quasi Mode für das Zuhause, also die perfekte Ergänzung zu meinen Interessen", sagte sie gegenüber "Glamour".

Sie hat eine Langzeitbeziehung

Leni hat auch in der Liebe ein glückliches Händchen: Seit mehr als fünf Jahren ist sie schon mit ihrem Freund Aris Rachevsky zusammen. Eine Beziehung sei immer "ein Balance-Akt, unterschiedliche Versionen von sich selbst zu akzeptieren, aber dann auch gemeinsam zu versuchen, eine bessere Version von sich zu werden", wie sie im "Glamour"-Interview betonte. Die bisherige Zeit mit ihrem Aris sei "extrem schön" gewesen. "Wir hatten auf jeden Fall unsere Höhen und Tiefen über diese Zeit und haben auch eine Zeit lang eine Long-Distance-Beziehung geführt, was immer eine Herausforderung ist." Inzwischen lebt das Paar zusammen und trotzt der Gewohnheit mit einer wöchentlichen Date-Night.

Sie beherrscht die Gebärdensprache

Mit der deutschen Sprache tut sie sich etwas schwer, dafür beherrscht sie die amerikanische Gebärdensprache. Bei ihrer ersten "GNTM"-Teilnahme erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer von dieser überraschenden Fähigkeit. An der Staffel nahm ein gehörloses Model teil und Leni führte die Zeichensprache vor. Dort verriet Heidi Klum auch, dass ihre Tochter lieber Gebärdensprache lernt als eine neue Sprache wie etwa Spanisch.