"Clueless"-Fans aufgepasst! Die Business-Mode wird 2023 wieder spielerischer: Der Hosenanzug erhält in diesem Frühjahr echte Konkurrenz. Und zwar aus den eigenen Reihen. Der Skirt Suit - oder klassischerweise auch Kostüm genannt - ist einer der großen Mode-Trends fürs Büro. Kult-Modeliebhaberin Cher Horrowitz hätte ihre wahre Freude an dieser Entwicklung.

Während Hosenanzüge oft über eine eher maskuline Note verfügen, zieht mit der Kombination aus Blazer und Rock mehr Weiblichkeit in die Office-Garderobe ein. Je nach Arbeitssituation oder Anlass kann der Skirt Suit in verschiedenen Varianten getragen werden. Vom kurzen Minirock bis hin zur Midi-Länge. Oder für einen lässigen Look zusammen mit Sneakern in Kombination mit weißen Socken oder einer schwarzen Strumpfhose mit derben Boots.

Coco Chanel: Die Erfinderin des Skirt Suits

Entwickelt wurde das Kostüm in seiner ursprünglichen Form übrigens von der französischen Modeikone Coco Chanel. Sie entwarf den Zweiteiler aus Rock und Blazer in den 50er-Jahren und präsentierte ihn als modernen Anzug für die Frau bei der Eröffnung ihres Modesalons in Paris.

Während das Kostüm zunächst auf harte Kritik stieß, entwickelte es sich danach schnell zum eleganten Bestandteil der Damen-Mode. Noch heute entwirft das Modehaus Chanel immer neue Varianten des Modeklassikers und präsentiert diese auf den Fashion-Shows.

Kostüm 2.0: Skirt Suit mit lässigen Basics kombinieren

Der Skirt Suit ist aufgrund seiner Modegeschichte nicht nur ein stylisches Outfit, sondern gewissermaßen auch ein Zeichen für weibliche Emanzipation von gesellschaftlichen Vorgaben und Normen. Nur, dass er 2023 statt mit einer eleganten Bluse mit stylischeren Basics kombiniert wird, zum Beispiel mit einem Turtleneck-Oberteil oder einem bauchfreien Top, Kniestrümpfen und angesagten Mary-Jane-Pumps.