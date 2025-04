So steht es um eine Hochzeit: Es ist offiziell: Mick Jagger und Melanie Hamrick sind längst verlobt

Schon lange gibt es Gerüchte, jetzt folgte die offizielle Bestätigung: Mick Jagger und Melanie Hamrick sind verlobt. Und das schon seit ein paar Jahren. Wie lange genau, kann die Ex-Ballerina Hamrick gar nicht sagen. So steht es um eine Hochzeit.

2023 hatte Melanie Hamrick (37) noch bestritten, dass sie mit Mick Jagger (81) verlobt ist. Ein auffälliger Ring, den sie bei einer Veranstaltung getragen hatte, sei nur ein "Versprechungsring", sagte sie damals. Doch nun bestätigte die Choreografin die damaligen Gerüchte. Ja, sie ist mit dem Sänger der Rolling Stones verlobt. Und das schon seit geraumer Zeit. Dies verriet sie dem französischen Magazin "Paris Match".

"Wir sind seit zwei oder drei Jahren verlobt", sagte die US-Amerikanerin der Illustrierten. Allzu genau scheint sie den Meilenstein in ihrer Liebe zu Jagger also nicht zu nehmen.

Hochzeit "vielleicht, vielleicht nicht"

An eine Hochzeit denken sie und der britische Rockstar noch nicht. "Vielleicht heiraten wir eines Tages, vielleicht nicht", sagte Melanie Hamrick. Denn: "Wir sind so glücklich in unserem jetzigen Leben, dass ich zu viel Angst hätte, etwas zu ändern."

Mick Jagger und Melanie Hamrick sind seit über zehn Jahren liiert. Kennengelernt hatte sich das Paar 2014 bei einem Konzert der Rolling Stones in Tokio. Die damals 27-jährige Hamrick war zu der Zeit noch Ensemblemitglied des American Ballet Theatre. 2016 kam ihr gemeinsamer Sohn Deveraux Octavian Basil Jagger zur Welt, er trägt den Spitznamen Devi.

Für Mick Jagger wäre der Bund fürs Leben mit Melanie Hamrick erst die zweite Ehe, obwohl er insgesamt acht Kinder mit fünf Frauen hat. Der Sänger war zwischen 1971 und 1978 mit Bianca Jagger (79) verheiratet. Für Hamrick wäre es die erste Hochzeit.