So steht es um die Sängerin: Lena Meyer-Landrut gibt Update nach Konzertabsage

Lena Meyer-Landrut (33) musste am gestrigen Samstag ihr für den Abend geplantes Konzert auf dem Tollwood Festival in München absagen. Vom Veranstalter hieß es lediglich, es seien "plötzliche gesundheitliche Gründe". Nun hat sich die Sängerin selbst zu Wort gemeldet und ein Update gegeben.

Lena Meyer-Landrut musste in die Klinik

"Ich musste leider gestern mein Konzert in München kurzfristig absagen", schreibt Meyer-Landrut am Sonntagnachmittag in einer Instagram-Story. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", erklärt sie. "Danke an die SanitäterInnen und ÄrztInnen, die mir so schnell geholfen haben."

Es tue ihr "wahnsinnig leid", dass ihre Fans so lange gewartet hätten und enttäuscht wieder fahren mussten. "Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt", so die Sängerin. Die Organisatoren des Festivals kämen "in den nächsten Tagen auch nochmal auf euch zu".

Meyer-Landruts Auftritt am Samstagabend war erst kurz, bevor sie die Bühne betreten sollte, abgesagt worden. Die beiden Opening-Acts Leony (27) und Tom Twers (25) hatten bereits performt. Kurz vorher hatte noch Lena in ihrer Instagram-Story "Ready for München" geschrieben.

Findet Lenas Konzert am Sonntag statt?

Der nächste Auftritt von Lena ist eigentlich bereits am heutigen Sonntagabend geplant - bei der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu. Das Konzert soll um 20 Uhr beginnen, eine Absage gibt es bisher nicht. Meyer-Landrut dazu in ihrer Story: "Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für euch spielen zu können!"