So sehen die weltweiten Pläne für Reisen ins Weltall aus

Wie im Wüstenplaneten „Dune“ Raumanzug recycelt Urin zu Trinkwasser

Wasser ist wegen des teuren Transports ein kostbares Gut in der Raumfahrt. Forscher haben jetzt ein System entwickelt, dass die derzeitige Windel in Raumanzügen ersetzen könnte. Vorbild ist der Destill-Anzug der Fremen in den Science-Fiction-Filmen "Dune".